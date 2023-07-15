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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة ملياردير أمريكي تثير الجدل بصراخها بسبب أسعار المشروبات في مخيم صيفي

زوجة ملياردير شهير
زوجة ملياردير شهير تثير الجدل بصراخها عند رؤية أسعار المشرو

أثارات أستريد بافيت زوجة الملياردير الشهير وارن بافيت وهو من أباطرة التكنولوجيا والإعلام  ورئيس مجلس "إدارو بيركشاير هاثاواي" الجدل بشكواها من سعر القهوة الذي بلغ  حوالي 4 دولارات .

تداولت الصحف الأجنبية معلومات "صادمة" عن زوجة الملياردير، أن أستريد، قيل إنها اشتكت من سعر قهوة بقيمة 4 دولارات أثناء تواجدها في مخيم صن فالي في ولاية أيداهو، وذلك بشمال غربي الولايات المتحدة.

وفي مشهد غريب رصدته صحيفة الديلي ميل، قد أثارت زوجة الملياردير الجدل بتذمرها حول المبلغ الذي يتعين عليها القيام بدفعه وذلك مقابل مشروبها الصباحي، على الرغم من أن زوجها الملياردير وارن بافيت والبالغ من العمر 92 عامًا تبلغ ثروته أكثر من 115 مليار دولار إلا أنه من المثير للجدل قيام عدسات المصورين من صراخ زوجة الملياردير الأميركي وارن بافيت عند رؤيتها قائمة أسعار المشروبات ، أثناء توجهها إلى اجتماع  المخيم الصيفي لأصحاب المليارات .

ملياردير شهير سعر قهوة ولاية أيداهو الصحف الأجنبية

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