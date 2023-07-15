انطلاق القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة الحسنة

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، القافلة الدعوية بمساجد مدينة الحسنة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

خطب دينية:

وقال فضيلة الشيخ/ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ان القافلة شملت أداء محاضرات وخطب دينية بمساجد إدارة الحسنة تحت عنوان (فضائل الاستغفار) ، والمشاركة كذلك في البرنامج التثقيفي للطفل .

كما تم تكريم المتميزين بجوائز وهدايا قيّمة وشهادات تقدير .

كما شملت القافلة، إقامة عدد من الأنشطة الدعوية الأخرى :المقرأة القرآنية للجمهور، و المقرأة القرآنية للأئمة.

