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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يشارك في حفل زفاف 15 عريسا بالعريش

حفل زفاف جماعي بالعريش
حفل زفاف جماعي بالعريش

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فاعليات حفل الزفاف الجماعي لعدد 15 عريس وعروسة، والذي نظمه حزب حماة الوطن في إحدى القري السياحية في مدينة العريش، بحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، الدكتور أحد العطيفي أمين عام التنظيم بالمركزية، وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ومشايخ القبائل والعواقل.


وأكد المحافظ علي أن حفل الزفاف الجماعي هدية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشباب المقبلين على الزواج من مختلف مراكز المحافظة.
وأشاد المحافظ بالدور الذي قام به حزب حماة الوطن في تجهيز العرائس وعددهم 30 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء، موجهًا خالص التهاني القلبية لجميع العرائس، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.


وأشار المحافظ إلي أن حفل الزفاف الجماعي يأتي في إطار عودة الحياة الي طبيعتها بشكل كامل في محافظة شمال سيناء، حيث نُظمت على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية فاعليات سباق الهجن والحفل الفني الكبير وعدد من الفاعليات، ما يؤكد استقرار شمال سيناء وعودتها إلى طبيعتها.


وقال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن حفل الزفاف الجماعي، هو هدية السيد رئيس الجمهورية للشباب المتعثر عن الزواج بشمال سيناء، والذي يرعاه الحزب، وهي أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تنفذ على أرض شمال سيناء، لافتا الي قيام الحزب بتأثيث شقق الزوجية للعرائس.
وأشار المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب بشمال سيناء، أنه تضمن الحفل فقرات غنائية لنجوم الغناء السيناوي عمر فتحي ويحي منواتي، والمطربين محمد نور وعبد الباسط حمودة وعمر كمال، فضلًا عن فقرات فنية لفرقة التنورة وفرقة العريش للفنون الشعبية، بجانب فقرة لليوتيوبر احمد كريم.

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تنفيذي الحسنة في شمال سيناء يبحث الموضوعات والقضايا الخاصة بالمواطنين

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