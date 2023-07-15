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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبهرت الجمهور.. فنان يحول ريم مصطفى إلى رابونزل

صدى البلد

شاركت الفنانة ريم مصطفى صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ريم مصطفى في صور تقرب ملامحها لشخصية كارتونية شهيرة “روبانزل”، ولاقت إعجاب وتفاعل عدد كبير من جمهورها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "طير بينا يا قلبي" ويشارك فيه إلى جانبها كل من دنيا ماهر، وبسمة، ومحسن محيى الدين، وأحمد صيام، وهالة فاخر، ونور محمود، وعمرو عبد العزيز، وإسماعيل فرغلي، وليلى حسين، وإبرام سمير، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى، ومصطفى هريدي، ومحمد العمروسى، وريهام محيى، وسالي حماد، وعبد الرحيم حسن، وماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمي، وعمرو يوسف، وأمير المصري، وحازم سمير، وخالد عليش، وجيلان علاء، ومن تأليف باسم علي الخطيب، وإسلام شتا، وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار. 

اعمال ريم مصطفى التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة ريم مصطفى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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