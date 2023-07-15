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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يضبط المتهمين بالسطو على سيارة ماشية بالشرقية

الشرطة
الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال سيره بسيارته "ربع نقل محملة برأس ماشية" بدائرة المركز متجهاً لأحد الأسواق الكائنة بمركز شرطة المطرية بالدقهلية ، إعترضته سيارة ربع نقل يستقلها ثلاثة مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح نارى "بندقية خرطوش" حيث قاموا بتهديده والإستيلاء منه على (السيارة قيادته ، رأس الماشية ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية ، الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن (السيارة المستولى عليها، والسيارة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة " مسروقة "، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى) .

كما أرشدوا عن رأس الماشية المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية (تاجرى ماشية مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية "تم ضطبهما") وأضافوا  بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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