الأمن العام يضبط المتهمين بالسطو على سيارة ماشية بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال سيره بسيارته "ربع نقل محملة برأس ماشية" بدائرة المركز متجهاً لأحد الأسواق الكائنة بمركز شرطة المطرية بالدقهلية ، إعترضته سيارة ربع نقل يستقلها ثلاثة مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح نارى "بندقية خرطوش" حيث قاموا بتهديده والإستيلاء منه على (السيارة قيادته ، رأس الماشية ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية ، الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن (السيارة المستولى عليها، والسيارة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة " مسروقة "، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى) .

كما أرشدوا عن رأس الماشية المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية (تاجرى ماشية مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية "تم ضطبهما") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.