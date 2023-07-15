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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غناء واستعراض.. تامر حسني ينشر صورًا جديدة من حفل سيدي عبدالرحمن.. شاهد

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني، صورًا جديدة من حفله الغنائي ليلة أمس الجمعة 14 يوليو، في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. 

وظهر تامر حسني، في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يؤدي عدد من الفقرات الراقصة مع الفرق المختلفة على كلمات أغانيه، في الحفل الساهر الذي جمع بين الغناء والاستعراض معًا. 

 

 

فيلم تاج

في سياق آخر حقق فيلم "تاج" لـ تامر حسني، نجاح ساحق و إيرادات عالية تصل إلى  270 مليون جنيه بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

أغاني تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني أحدث أغانيه التي تحمل اسم انت اختيار والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

انت أختار من كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي توزيع وميكس يحيي يوسف ماستر على فتح الله.

وتم طرح فيلم بحبك، بدور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس 7 يوليو 2022، للمنافسة بماراثون أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

ونافس العمل فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بالإضافة إلى فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام أيضا في نفس التوقيت.

أبطال فيلم بحبك

فيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة،  شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين.

ألبوم عشأنجي لـ تامر حسني

كما طُرح ألبوم عشأنجي للفنان تامر حسني، حصريًا، عبر تطبيقي أنغامي وديزر للموسيقى.

ويتضمن ألبوم تامر حسني الجديد، من 9 أغنيات، هي: «أحلى كلام، عشأنجي، ما بجيش بالطريقة دي، بعد مؤقت، سوحنا، زي الأيام دي، خدنا مناعة، سجل يا تاريخ، ليه طله». 

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
تامر حسني الفنان تامر حسني سيدي عبد الرحمن الساحل الشمالي حفل تامر حسني

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