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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. رجل يقتل ابنته بـ 25 طعنة.. والسبب غريب

ارشيفي
ارشيفي

أقدم أردني  على قتل ابنته طعنا بواسطة سكين في منطقة كفر راكب بمحافظة إربد، حسب اعترافاته الأولية أمام الجهات القضائية المختصة.

ووفق معلومات حصلت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فإن الابنة البالغة من العمر 15 عاما تلقت طعنات قرب القلب وفي البطن، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية والدها، الأربعاء الماضي.

وباشر المحققون استجواب الأب الذي اعترف بقتل ابنته بسبب نزاع عائلي.

ومن جانبه؛ ذكر مصدر قضائي رفيع إن الضحية كانت تزور منزل جدتها في يوم وقوع الجريمة، وعندما عادت إلى المنزل تشاجر والدها معها وطعنها حتى الموت.

وفي شهادته الأولية، قال الأب إنه قتل ابنته لأنها "كانت تستخدم هاتفها المحمول دون علمه"


وقام فريق من الأطباء الشرعيين، بتشريح الجثة في المركز الوطني للطب الشرعي بإربد، واكتشف الفريق أن الضحية أصيبت بأكثر من 25 طعنة.


وأمر المدعي العام بمحكمة الجنايات بتوقيف المشتبه به في مركز إصلاح وتأهيل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية
 

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