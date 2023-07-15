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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل القليوبية تختتم برنامجا تدريبيا على مِهن "اللحام – الأرجون"

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل  بمحافظة  القليوبية عن  ختام  برنامج تدريبي في مجال  "اللحام – الأرجون" وذلك في إطار خطة المديرية في تنظيم الدورات التدريبية التى تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة  في إطار خطة التدريب المهني للعام المالي 2023-2024 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنظيم العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ،دعماً من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

وأعلنت إيمان السيد مدير المديرية ا  ختام  برنامج تدريبي في مجال  اللحام – الأرجون ، بمركز التدريب المهني بالخانكة التابع للمديرية  والتي نُفذت خلال  الفترة من  " 18 / 6 / 2023   حتى   6 / 7 / 2023 "  لـ  9 متدربين تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإدارة التدريب المهني بالمديرية .

وأضافت مدير المديرية؛ أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة لـتأهيلهم  على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، منوهةً إلى أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة  التوجه لمقر المديرية لطلب الالتحاق بها.

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