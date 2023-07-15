منتخب السباحة الفنية يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

تأهل الفريق المصرى للسباحة الفنية لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بفوزه فى بطولة العالم لألعاب الماء Fukuoka , Japan 2023 على نظيره الجنوب أفريقي فى بطولة الزوجى والفردي.

وتأهل الفريق المصرى للسباحة الفنية لأول مرة فى بطولة العالم للعمومي فى النهائيات، وقد تحقق ذلك فى مسابقة الفريق "الأكروباتى" بحصول مصر بطلة القارة السمراء على المركز "الثانى عشر" بعد تفوقه على بعض أبطال العالم فى هذه الرياضة مثل اليونان وكذلك فريق بريطانيا، وأستراليا، وشيلى، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وتايلاند، لتصبح مصر عن جدارة واستحقاق بطل "القارة السمراء" فى السباحة الفنية عن جدارة.

وأعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريق السباحة الفنية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مشيدا بجميع اللاعبات والجهاز الفنى للعبة.