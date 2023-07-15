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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وبانجو.. ضبط 5 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الامن العام المواد المخدرة حملة امنية دمياط الجديدة قضايا مخدرات

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