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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وميض لحظي يضرب مطعما بالسعودية ويصيب شخصين

وميض - ارشيفي
وميض - ارشيفي

أفادت  المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بتعرض احد مطاعم العاصمة السعودية الرياض حادث وميض لحظي.

وذكرت مديرية الدفاع المدني - بحسب صحيفة اخبار 24 السعودية -  أن الحادث وقع بحي الربيع ونتج عنه إصابة شخصين.

ولفتت إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي سياق متصل؛ أصيب شخص جراء حريق نشب في ورشة نجارة بالدمام، حيث جرى نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإطفاء التابعة لمدني الدمام تمكّنت من السيطرة على الحريق إخماده. 

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