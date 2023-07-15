عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع ثلاثي لبحث أزمة الحدود بين لبنان وإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والقائد العام لـ"يونيفل"، الجنرال أرولدو لازارو، لبحث أزمة الحدود.

وقال موقع "لبنان 24"، ان الاجتماع سيعقد في الناقورة، يوم الاثنين، مشيرا إلى أن اللقاء سيشارك فيه ممثلون عن الجيش اللبناني و"يونيفل" وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع أنه سيتم خلال الاجتماع بحث الخروقات الإسرائيلية على الخط الأزرق، واحتلال إسرائيل لبلدة الغجر، وموضوع الخيمتين اللتين أقامهما "حزب الله" في مزرعة بسطرا المحررة، وقطع إسرائيل للأشجار مقابل حولا وميس الجبل، وخروقات إسرائيلية أخرى.

وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من "حزب الله" حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين. ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.
ويوم الثلاثا الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.

اجتماع ثلاثي لبنان إسرائيل أزمة الحدود الناقورة يونيفل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش اللبناني حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

1.3 مليون دولار في الطريق.. آخر تطورات أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

ترشيحاتنا

السيسي يصل إلى كينيا للمشاركة في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي

‏الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام

حقيقة تخلص نجمة برنامج أراب أيدول من حياتها

أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون المفتوحة للتنس لصالح ماركيتا فوندروسوفا

هويته مفاجأة.. من سرق فيلا الإعلامي توفيق عكاشة وحياة الدرديري؟

الهند والإمارات توقعان اتفاقية الاستغناء عن الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ