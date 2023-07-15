اجتماع ثلاثي لبحث أزمة الحدود بين لبنان وإسرائيل

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والقائد العام لـ"يونيفل"، الجنرال أرولدو لازارو، لبحث أزمة الحدود.

وقال موقع "لبنان 24"، ان الاجتماع سيعقد في الناقورة، يوم الاثنين، مشيرا إلى أن اللقاء سيشارك فيه ممثلون عن الجيش اللبناني و"يونيفل" وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الموقع أنه سيتم خلال الاجتماع بحث الخروقات الإسرائيلية على الخط الأزرق، واحتلال إسرائيل لبلدة الغجر، وموضوع الخيمتين اللتين أقامهما "حزب الله" في مزرعة بسطرا المحررة، وقطع إسرائيل للأشجار مقابل حولا وميس الجبل، وخروقات إسرائيلية أخرى.

وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من "حزب الله" حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين. ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.

ويوم الثلاثا الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.