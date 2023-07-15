غياب ثنائي الزمالك في مواجهة فاركو

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اقتراب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض وأحمد فتوح الظهير الأيسر من الغياب عن الفريق في لقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن الثنائي يعاني من إجهاد عقب مباراة القمة الأخيرة في الدوري، ولم يشارك اللاعبان في تدريب الأمس، وتتجه النية لدى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاستبعادهما من القائمة التي ستخوض اللقاء.

وينتظم اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقاء فاركو المقرر له غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز .