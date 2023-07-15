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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. راكبة تهرب مستحضرات تجميل وكريمات للبشرة من إثيوبيا.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن الخاصة بالبشرة.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاثيوبية القادمة من اديس أبابا استوقف تامر عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكرت أن بحوزتها ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا ما اسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبارة عن كريمات للبشرة قام احمد ابو بكر فؤاد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هيثم رجب ومحمد قنديل وأحمد إبراهيم عمر و عمرو حمدي و عبد القادر السيد  تحت اشراف عمرو عطية لعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٩٤٠ عبوة وكريم للبشرة.

أمر احمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

 

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