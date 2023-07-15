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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق 100 ألف جنيه .. حقيقة امتناع مركز شرطة كفر البطيخ عن تحرير محضر لشخص

الشرطة
الشرطة

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى (مندوب مبيعات بشركة إستيراد وتصدير - مقيم بالغربية) إدعى خلالها رفض الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط تحرير محضر لصالحه فى واقعة تعرضه لسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته من قبل 3 سيدات قاموا بإستيقافه حال سيره بالطريق الدولى تجاه كفر البطيخ بدمياط بدعوى توصيلهن. 

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ من (مدير بذات الشركة محل عمل الشاكى) تضرر خلاله من الشاكى لقيامه بسرقة مبلغ (100 ألف جنيه) من عهدته بالإشتراك مع آخرين أثناء قيامه بتوزيعها على عملائهم ، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله.. وفى وقت لاحق تنازل المُبلغ عن المحضر عقب قيام الشاكى بسداد المبلغ المالى للشركة. 

وبتاريخ 2 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفرالبطيخ من الشاكى بتضرره من قيام (3 سيدات) بسرقة مبلغ مالى من سيارته عقب إستيقافه على النحو الوارد بشكواه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .. وفى وقت لاحق حضر الشاكى وقام بالتنازل عن المحضر المشار إليه عقب عثوره على المبلغ المالى بالسيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور لإدعائه الكاذب.

100 ألف جنيه اخلاء سبيل استيراد وتصدير الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك تحرير محضر كفرالبطيخ

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