خاص| حلمي بكر: تعبان ومش قادر أتكلم

أكد الموسيقار الكبير حلمي بكر، أن حالته الصحية سيئة وأنه طريح الفراش.

وقال الموسيقار حلمي بكر، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أنا تعبان ومش قادر أتكلم”.

يذكر أن قال الفنان حلمي عبد الباقي إنه كان زميل الفنان مصطفى كامل طوال 30 عاما من العمل الفني، وعلاقتهما علاقة وطيدة جدا وقديمة.



وأضاف عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الموسيقار حلمي بكر هو الأب الروحي لمصطفى كامل، مشيراً إلى أن نقابة الموسيقيين لم تدفع فاتورة علاج حلمي بكر لأنها تخطت الحد الأقصى المسموح به للفنان وأن حلمي بكر هو من دفع فاتورة علاجه، ووجدناه يرسل شيكا بخمسين ألف جنيه للنقابة حتى لا يحرج مصطفى كامل أو يقال أنه يتعامل بمكيالين في علاج الفنانين.

وأكد عبد الباقي، أن أزمة منير الوسيمي ومصطفى كامل مفتعلة، مشيراً إلى أنه كانت هناك تجاوزات في النقابة في السنوات الماضية، فقام مصطفى كامل بإحالتها إلى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها، من واقع التقارير الرقابية للجهاز المركزي للمحاسبات.



وخلال الحلقة كشف الفنان حلمي عبدالباقي، العديد من الأسرار والمفاجآت، حيث يتحدث لأول مرة عن أسباب اعتزاله الغناء في الملاهي الليلية وخسارته أمواله في البورصة.