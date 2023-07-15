دعاء محرم وفضله .. أول شهور السنة الهجرية

دعاء شهر محرم، شهر المحرم أول شهور السنة القمرية أو السنة الهجرية، بعد نهاية شهر ذي الحجة ينتهي العام الهجري خاصة مع أداء المسلمين مناسك الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ويبدأ شهر المحرم واحد من الشهور العظيمة في السنة الهجرية، ويستحب فيه فعل الأعمال الصالحة، شهر المحرم يبتدأ به التقويم الهجري يتميز بوجود يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، وأجر صيامه كبير وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء وهو يوم نجاة نبي الله تعالى موسى عليه السلام وفيه أهَلْك فرعون لعنه الله ويعد من المناسبات الدينية العظيمة التي تحتفل بها الأمة الإسلامية مستذكرين هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة.



دعاء شهر محرم نقول فيه اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة.

اللهم في فاتح محرم احفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء.

اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

ونقول ايضا في دعاء شهر محرم اللهم إنا نطلب أن تكون هذه السنة سنة خير وسلام، وأن تطهر أرض المقدس من اليهود الكارهين، فإنهم لن يعجزوك.

اللهم في ختام العام وفاتح العام إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.

اللهم إني أسألك كل الخير في هذه السنة القادمة، ولا تحرمنا من أعمال الطاعة، وساعدنا على أن نذكرك، ونشكرك، ونعبدك خيرًا يا كريم.

يا إلهي كم غابت عنها وشهدت، وتيسر فيها النفع، وحُفظت الغيبة مني فيها، وحفظتني فيها بغير علمي، ولا حول ولا قوة إلا معك، الحمد لله على ذلك.

استغفر الله وأتوب إليك أنت الرحيم تنزل المطر تقيس الرزق تقسم الرزق القاضي من شروط الحياة، وداعم العباد، وسقي البلد، وجلب الثمار، وعظم النعم.

تبارك الله والحمد لك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انت الهي موضوع كل شكاوي وحاجاتك وامرت بخلقك للصلاة، وكلفتهم بالإجابة، فأنت قريب من الاستجابة.

اللهم انا نسالك الخير كله في هذا العام القادم ولاتحرمنا من فعل الطاعات واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الاكرمين.اللهم انا نسال ان يكون هذا العام عام خير وسلام وان تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

فضل شهر المحرم

فضل شهر المحرم ، كما ذكرنا أنه من أعظم الشهور عند الله تعالى التي عظمها الله تبارك وتعالى، وازداد تعظيماً وتشريفاً بأن أضافه الله تعالى إلى نفسه الشريفة، وسماه الله بالشهر الحرام لأن هذا الشهر حرم فيه القتال نهائيا، ويزداد فضل شهر المحرم في عباداته خاصة وأن فيه يومي تاسوعاء وعاشوراء وفي يوم عاشوراء ميزة ولصومه فضل كبير في تكفير الذنوب.

وردت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة في فضل شهر المحرم ويوم عاشوراء، وهي تثبت أفضلية الشهر الكريم عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة على ذلك هي:

وعن أبو بَكْرَة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: (إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه).

عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال فيه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله).

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير وأي الأشهر أفضل؟ فقال: خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم).

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل).

أفضل الأدعية لشهر المحرم

أفضل الأدعية لشهر المحرم يُستحب أن نقول في دعاء أول محرم ، ما نشاء من أدعية ولكن لا توجد صيغة معينة نقولها أدعية شهر محرم ، ويستحب الصوم أيضًا في شهر محرم، لما ورد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل.. قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرمـ رواه الجماعة إلا البخاري ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط والدعاء من الفعل المستحب والطاعات التي تقرب المؤمن لربه تبارك وتعالى، وطريق لسؤال الله تعالى من فضله، والدعاء صلة يتصل بها العباد بربهم عز وجل.

أفضل الأدعية لشهر المحرم رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي.

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.

لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي.. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي.. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي.. يَفْقَهُوا قَوْلِي.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَارًا.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ.. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين.