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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار وزير الدفاع السابق يحذر: هذا ما تفعله روسيا لو حاربت أمريكا

البحرية الروسية
البحرية الروسية

حذر المستشار السابق لوزيرالدفاع الامريكي، العقيد دوجلاس ماكغريغور، من أنه في حالة نشوب صراع عسكري مباشر بين موسكو وواشنطن، فإن الدولية الشرقية يمكنها إرسال أسطول غواصات نووية إلى المحيط الأطلسي، وهو قادر على تدمير أمريكا.
 

وقال ماكغريغور في مقابلة مصورة، مع احدى وكالت الانباء الروسية: "إذا بدأنا حربًا مع روسيا، فإن من أكثر الأشياء غباء التي يمكننا القيام بها هو تهديدها بالأسلحة النووية. يمكن للروس أن يملؤوا المحيط الأطلسي بغواصاتهم، وكذلك المحيط الهادئ، وسيتم دعمهم من البحرية الصينية".
 

واضاف لا تمتلك أمريكا حاليًا مثل هذه القدرات، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الغواصات النووية للبلاد قيد الإصلاح.

وذكرت تقارير إعلام غربية، نقلاً عن بيانات من خدمة أبحاث الكونغرس، أن ما يقرب من 40 % من الغواصات الهجومية الأمريكية تم إيقاف تشغيلها بسبب الإصلاحات، مما يجعل البلاد عرضة للخطر.
 

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