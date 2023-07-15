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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أول معسكر تدريبي لمسئولي الدعوة الإلكترونية .. الأربعاء

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

قرر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عقد عدة دورات لمسئولي الدعوة الإلكترونية ، حيث تنطلق أولى هذه الدورات في العام المالي الجديد بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الشرقية، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسكندرية، وذلك يومي الأربعاء 19/ 7/ 2023م والخميس 20 / 7 /2023م

يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية ومهارية لبرامج الدعوة الإلكترونية، وينطلق الفوج من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء، ومن يرغب في التوجه إلى الإسكندرية مباشرة عليه التواجد بالمعسكر بالعصافرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وبيان المشاركين بالمعسكر كالآتي :
1.شعيب محمد ابراهيم عبدالجواد - إمام وخطيب - كفر الشيخ.
2.محمد مصطفي محمد رضوان - إمام وخطيب - كفر الشيخ.
3.طاهر محمد احمد القصاص - إمام وخطيب - كفر الشيخ.
4.علاء محمد عبدالجواد - إمام وخطيب - كفر الشيخ.
5.يحي عبدالفتاح علي - إمام وخطيب - كفر الشيخ.
6.كمال عبدالكريم الليثي - إمام وخطيب - كفر الشيخ.
7.رضا عبدالقادر الحداد - إمام وخطيب - كفر الشيخ.
8.محمد محمد نصار - إمام وخطيب - مطروح.
9.السعيد مصطفى يوسف خلف - إمام وخطيب - مطروح.
10.عبدالصبور محمد سيد احمد - إمام وخطيب - الشرقية.
11.محمد السيد عبدالفتاح حسن - إمام وخطيب - الشرقية.
12.محمد صلاح الدين علي احمد - إمام وخطيب - الشرقية.
13.عبدالعزيز محمد عطيه رمضان - إمام وخطيب - الشرقية.
14.محمد عبدالسلام سليم موسي - إمام وخطيب - الشرقية.
15.رضا علوان أنسي ريحان - إمام  وخطيب - الشرقية.
16.إسماعيل حسن إبراهيم حسانين - إمام وخطيب - الشرقية.
17.محمد أحمد النشار - إمام وخطيب - المنوفية.
18.شعبان منتصر السيد منتصر - إمام وخطيب - المنوفية.
19.أحمد زيدان محمد زيدان - إمام وخطيب - المنوفية.
20.جلال محمد علي مصطفى - إمام وخطيب - مطروح.
21.السيد السعيد الغباري - إمام وخطيب - الغربية.
22.عبد الرحيم أحمد حسن قاطور - إمام وخطيب - الغربية.
23.مالك حسن السيد خطاب - إمام وخطيب - الغربية.
24.عبد العزيز محمد ابراهيم سلام - كاتب شؤون اداريه اول - البحيرة.
25.عماد رفعت السيد الفخراني - أخصائي شؤون عاملين - البحيرة.
26.عصام محمد  ابراهيم الفران - كاتب شئون ادارية - البحيرة.
27.محمد سلامه حمودة شحاته - إمام وخطيب - البحيرة.
28.حسام الدين محمد عبده شابون - إمام وخطيب - البحيرة.
29.محمود احمد علي عبد القادر - إمام وخطيب - البحيرة.
30.عصام عوض مبروك عوض أبو خشيم - إمام وخطيب - البحيرة.

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