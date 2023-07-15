بعد هذا الإجراء| الأهلي السعودي يتفق مع رياض محرز على توقيع العقد

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن توصل نادي أهلى جدة السعودي، إلى اتفاق مع الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لانضمامه إلى الفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية: “الأهلي السعودي يصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري رياض محرز والتوقيع بعد اجتيازه الفحوص الطبية".

وأضافت أن رياض محرز سيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي بعد الانتهاء من توقيع العقود.

وكان فريق الأهلي السعودي قد أعلن ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو خلال الميركاتو الجاري.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت مؤخرًا إلى رياض محرز سيحصل على راتب بقيمة 410 آلاف جنيه استرليني أسبوعياً.