شوبير يلمح إلى حسم الأهلي لصفقة برازيلية

ألمح الإعلامي أحمد شوبير، إلى اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”: “أمير توفيق طلع ( سوزا) أوي”.

وأمير توفيق، هو مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ويسعى إلى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن ناحية أخرى، يخوض النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية، أمام فريق المقاولون العرب، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام السابعة مساء غد الأحد، 16 من يوليو، حيث يحتضنها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويتطلع الأهلي، رفقة كولر، للوصول إلى الفوز رقم 25 هذا الموسم بالدوري، ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق، والتي تخلو من أي هزيمة حتى الآن.