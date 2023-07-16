12 كيلو هيدرو.. حبس شخص لإتجاره في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الغربية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته “كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول”.

ومواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.