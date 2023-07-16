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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة مسن متوفي منذ 5 أيام في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، السبت، على جثة متحللة لمُسن متوفي منذ قرابة 5 أيام داخل منزل بمنطقة السيد متولي بعدما انتشرت رائحة عفنة تخرج من المنزل.

استقبلت مشرحة مستشفى النصر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد محمد أحمد مغول 80 عامًا، جثة متحللة متوفي منذ قرابة الخمس أيام، عقب العثور عليها داخل عمارة رقم 74 الدور الرابع بمساكن السيد متولي.

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حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد النيابة العامة هيئة الرعاية الصحية محافظة بورسعيد منظومة التامين الصحي الشامل

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