العثور على جثة مسن متوفي منذ 5 أيام في بورسعيد

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، السبت، على جثة متحللة لمُسن متوفي منذ قرابة 5 أيام داخل منزل بمنطقة السيد متولي بعدما انتشرت رائحة عفنة تخرج من المنزل.

استقبلت مشرحة مستشفى النصر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد محمد أحمد مغول 80 عامًا، جثة متحللة متوفي منذ قرابة الخمس أيام، عقب العثور عليها داخل عمارة رقم 74 الدور الرابع بمساكن السيد متولي.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.