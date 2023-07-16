سفير مصر بدولة كينيا: تحقيق الأمن الغذائي أحد الأهداف

قال وائل نصر الدين، سفير مصر بدولة كينيا، إن تحقيق الأمن الغذائي أحد الأهداف المشتركة بين مصر وكينيا.

وأضاف وائل نصر الدين خلال حواره مع برنامج “90 دقيقة”، والمذاع على قناة “المحور” أن هناك العديد من السلع المتبادلة بين مصر وكينيا، منها بطاريات السيارات، والمانجة، والعصائر، والأناناس، وبعض الورود.

الدولة الكينية

وأوضح أن الدولة الكينية دورها كبير في منطقة شرق إفريقيا وتمثل مدخل للأمن القومي المصري.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.