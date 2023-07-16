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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي تثير الجدل بصورة جريئة أمام حمام السباحة

صدى البلد

شاركت ناهد السباعي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وأثارت ناهد السباعي  الجدل بإطلالة جريئة بالروب من أمام حمام السباحة.

 

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل «الأجهر» الذي ضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره،ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبة، محمد جمعة، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.

 

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