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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حسن من العلمين الجديدة: دورنا ندعم بلدنا

احمد حسن و وائل رياض
احمد حسن و وائل رياض

قال أحمد حسن، كابتن منتخب مصر الأسبق، إنه يشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ودورة كرة القدم الشاطئية، لكي يدعم البلد والمجتمع.

وأضاف أحمد حسن، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، أن الجمهور جاء ليشاهد النجوم الذين يحبونهم ولهم تاريخ كبير سواء لأنديتها أو لمنتخب مصر، موضحا سعادته الكبيرة بهذا التجمع.

ووجه أحمد حسن رسالة: " أتمني أن جميع المصريين ييجوا ويشوفوا العلمين، فخر جميع المصريين، ليستمتعوا بالأجواء ويشاركوا بالفعاليات.

تعليق وائل رياض 

من جانبه أكد وائل رياض، المدرب العام لمنتخب مصر الأوليمبي، على سعادته بالمشاركة بهذا الحدث، متمنيا أن يتواجد بهذه الأحداث الرياضية باستمرار.

وأوضح "رياض"، أن هذا الحدث والتجمع يتكرر بشكل دوري و ليس مجرد هذه المرة فقط، معقبا: "احنا على أتم استعداد للتواجد في هذه الاحتفالات وهذه من مهامنا كـ نجوم وواجبنا الوطني".

وتابع، موجها رسالة للجماهير والمستثمرين: "تعالوا شوفوا مصر شكلها إيه وعامله ازاي"، شاكرا كل اللاعبين الذين حضروا هذه الاحتفاليات. 
 

 

 

أحمد حسن فعاليات مهرجان العلمين كرة القدم الشاطئية النجوم منتخب مصر وائل رياض

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