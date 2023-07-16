السعودية .. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية في السودان

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، أن "مركز الملك سلمان للإغاثة" وزع أكثر من 8 أطنان من السلال الغذائية بمدينة القضارف في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن الدعم استفاد منه حوالى 1600 شخص، ويأتي في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة "للتخفيف من معاناة المحتاجين" في السودان.

وبدأت محاولة للتوسط أطلقتها مصر يوم الخميس ورحب بها الجيش السوداني، الذي أعلن مساء أمس أنه سيذهب إلى السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ ثلاثة أشهر.

وفشلت سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في وضع حد للقتال الذي اندلع في منتصف أبريل. وأدى هذا الصراع إلى نزوح ما يربو على ثلاثة ملايين شخص، منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.