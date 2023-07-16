عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطريقته الخاصة.. أكرم حسني يهنئ محمد ممدوح بفيلمه الجديد "وش في وش "

صدى البلد

حرص الفنان اكرم حسني علي تهنئة الفنان محمد ممدوح بفيلمة الجديد وش في وش .

و نشر اكرم حسني  بوستر الفيلم  عبر انستجرام و علق كاتبا : الف مبروك يا تايسوني ربنا يوفقك انت و كل الغالين .

ويستعد صناع فيلم وش في وش بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل عرض العمل بالسينمات قريبًا، وحسمت الشركة المنتجة جدل موعد عرضه، حيث أكدت في بيان أنه من المقرر عرض العمل 18 أغسطس المقبل.

 

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد أنا جمعهما مسلسل عائلة زيزي، ومسلسل قابيل، ومسلسل العائدون، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جراند أوتيل، فيلم 122، فيلم الخلية.

 

 

ويضم فيلم وش في وش مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، والعمل من إنتاج كل من أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومنهم، خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

 

 

أحداث فيلم وش في وش

 

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل حول شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة في إطار اجتماعي كوميدي.

 

وش في وش الفنان محمد ممدوح أعمال محمد ممدوح فيلم وش في وش أعمال أمينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

الأسوأ قادم .. الأرصاد تحذر من موجة حارة قياسية

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

سعر الذهب عيار 21 اليوم 16-7-2023

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

ترشيحاتنا

11 جنيها دفعة واحدة.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. ودع عاما واستقبل آخر بهذه الكلمات

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تعاطي لاعبه المنشطات

لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

خسائر هائلة بأسلحة أوكرانيا خلال الهجوم المضاد .. تفاصيل

تويتر في أزمة.. إيلون ماسك يعلن انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسي من الإجهاد والضغط النفسي.. 6 أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

بعد تحذير ياسمين عز.. ترتيب مكونات طبق السلطة والقيمة الغذائية

سلطة ياسمين عز.. خبير تغذية يوضح حقيقة دراسة أثارت الضحك

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ