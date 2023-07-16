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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خوف من انتشار العدوى.. نفوق 300 ألف قط بسبب فيروس قاتل في هذه الدولة

القطط
القطط

شهدت قبرص حادث مأساويا بعد نفوق أكثر من ٣٠٠ الف قط بسبب انتشار فيروس قاتل.

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قصة سيدة أجنبية تطعم القطط في شوارع دهب يوميا

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تحذيرات من انتشار فيروس قاتل بأوروبا .. ما القصة؟

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية ، تنتشر المخاوف من انتقال الفيروس إلى دول أخرى، والذي  قضي على مئات الآلاف من القطط منذ مطلع العام الجاري.


وينتج هذا المرض بسبب فيروس (FCoV) الذي يتنشر عبر البراز، ولا تظهر القطط أي أعراض بعد إصابتها به، وإذا حدث ذلك فإن تلك الأعراض تقتصر على الإسهال الخفيف.

 

لكن في بعض الحالات يتحور الفيروس، وهنا يصبح في الغالب قاتلا.
 

وتقول الجراحة البيطرية المتخصصة في علاج القطط جو لويس إن معدلات العدوى تميل لأن تكون مرتفعة مع القطط.

 

كما قالت رئيسة الجمعية الدولية لطب القطط نتالي دوجراي، إن تفشي الفيروس في قبرص مقلق للغاية بالنسبة للحيوانات ومالكيها، وحتى الأطباء البيطريين في البلاد.

 

وأضافت: "بالنسبة لكثير من القطط، خاصة الضالة منها، فإن العلاج غير ممكن، وهذا للأسف سيزيد على الأرجح من نفوق هذه الحيوانات بشكل كبير".

 

وعن مدى مقاومة القطط للفيروس، قالت دوجراي إن الأمر يعتمد على أنواع الطفرات في الفيروس، ومقدار الحمل الفيروسي، ونظام المناعة لدى القطط

قبرص فيروس

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