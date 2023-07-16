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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طول انتظار.. نوتيكا سفينة الإنقاذ لمليون برميل نفط من صافر

الناقلة صافر
الناقلة صافر

أبحرت سفينة "نوتيكا" البديلة لخزان صافر النفطي، من جيبوتي في طريقها إلى سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن، وفق ما أكدت الأمم المتحدة.

وترسو ناقلة صافر العائمة قبالة سواحل الحديدة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي حيث كانت تستقبل النفط عبر أنبوب نفطي يمتد من مأرب إلى الناقلة، ومنها يتم نقل النفط إلى سفن الشحن.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن "ديفيد جريسلي"، إنه سيتم نقل مليون برميل من النفط بداخل ناقلة النفط صافر المتهالكة إلى السفينة البديلة،موضحا أن عملية التفريغ ستبدأ الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
قبل أيام، قال جريسلي إن عملية نقل النفط ستستمر أسبوعين.

لفت إلى أن إجمالي ما جُمع من أموال المساعدة، بلغ 118 من أصل 143 مليون دولار تحتاجها الأمم المتحدة لتفادي الكارثة النفطية المحتملة.

لا تمر عملية الإنقاذ بشكل سريع ، ولكن بشكل متتابع، على 4 مراحل تستغرق ثمانية عشر شهرا. قالت الأمم المتحدة، إنها ستحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة خزان السفينة .

وهناك خطر من تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.

 

 

 

143 مليون دولار الأمم المتحدة برميل نفط بعد طول أنتظار ديفيد جريسلي خزان صافر النفطي خزان صافر

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