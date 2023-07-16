تصل لـ48 درجة.. خبير أرصاد يكشف متى تنتهي موجة الحرارة القاتلة في أوروبا

تشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان درجات حرارة عالية منذ عدة أيام.. ويستمر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب أوروبا لأسبوع، حيث لا تظهر موجة الحر الشديدة أي علامة على انحسارها، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

وأصدرت وزارة الصحة الإيطالية إنذارًا باللون الأحمر لـ 16 مدينة بما في ذلك روما وبولونيا وفلورنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الأسبوع المقبل، مع احتمال وصول درجات الحرارة لـ 48 درجة مئوية (118.4 فهرنهايت) في سردينيا ، وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية.

ومع ذلك ، فإن درجة الحرارة هذه تقل عن المستوى القياسي الأوروبي البالغ 48.8 درجة مئوية (119.8 فهرنهايت) - والذي تم تسجيله في صقلية في أغسطس 2021.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الإيطالية إن سردينيا ستكون في "بؤرة" الموجة الحارة الأسبوع المقبل - والتي أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية اسم شارون ، تيمنا بالعبّارة التي نقلت أرواحًا إلى العالم السفلي في الأساطير اليونانية.

ذكر خبير الأرصاد الجوية وخبير المناخ الإيطالي جوليو بيتي: "ستصل درجات الحرارة إلى ذروتها بين 19 و 23 يوليو - ليس فقط في إيطاليا ولكن أيضًا في اليونان وتركيا والبلقان. قد يتم كسر العديد من سجلات الحرارة المحلية في هذه المناطق خلال تلك الأيام".

ونصحت الحكومة الإيطالية أي شخص في المناطق التي تغطيها التحذيرات الحمراء يوم السبت بتجنب أشعة الشمس المباشرة بين الساعة 11:00 والساعة 18:00 ، والاهتمام بشكل خاص بالمسنين أو الضعفاء.