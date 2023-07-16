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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أشرف عقبة: «100 يوم صحة» تهدف لتكثيف خدمات المبادرات السابقة للمواطنين.. فيديو

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقاً، إن حملة " 100 يوم صحة" تحاول أن تكثف الخدمات التي أطلقتها المُبادرات السابقة، هدف تقليل الأعباء عن المواطنين من خلال العيادات المتنقلة التي وصلت للمناطق الحدودية والبعيدة.

وتابع الدكتور أشرف عقبة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الحملة تهتم بالأصحاء مثل الاهتمام بالمرضى، وإصدار أكثر من 94 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة هو دليل على الجهود لحل المشكلات الصحية للشعب المصري.

وتواصل مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة  بمدن وقرى المحافظة   ، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ووزير الصحة  الدكتور  خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أشرف عقبة توك شو برنامج هذا الصباح أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة

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