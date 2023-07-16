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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج فرصة: نستهدف رفع مهارات المستفيدين في المشروعات الصغيرة| فيديو

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

قال أحمد غفران، مدير العمليات الميدانية لبرنامج "  فرصة "، إن وزارة التضامن تسعى للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية منذ إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" عام 2015، موضحا أن برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة.

وأوضح مدير العمليات الميدانية لبرنامج "فرصة"، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الدكتورة نيفين القباج دائما توجه باستدامة الاستثمارات داخل المشروعات لاستمرارها، مشيرا إلى أن هناك برتوكولا دائما مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير.

وأضاف أن برنامج "فرصة" يستهدف المستفيدين في برنامج "تكافل وكرامة"، موضحا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على 5 ملايين أسرة، وهي من أكبر قواعد البيانات.

 

برنامج فرصة توك شو برنامج هذا الصباح التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة

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