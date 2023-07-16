برنامج فرصة: نستهدف رفع مهارات المستفيدين في المشروعات الصغيرة| فيديو

قال أحمد غفران، مدير العمليات الميدانية لبرنامج " فرصة "، إن وزارة التضامن تسعى للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية منذ إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" عام 2015، موضحا أن برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة.

وأوضح مدير العمليات الميدانية لبرنامج "فرصة"، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الدكتورة نيفين القباج دائما توجه باستدامة الاستثمارات داخل المشروعات لاستمرارها، مشيرا إلى أن هناك برتوكولا دائما مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير.

وأضاف أن برنامج "فرصة" يستهدف المستفيدين في برنامج "تكافل وكرامة"، موضحا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على 5 ملايين أسرة، وهي من أكبر قواعد البيانات.