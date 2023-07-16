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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلدي ب 220 جنيها.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأحد

صدى البلد

انخفضت أسعار اللحوم بالأسواق حوالى 20% ، وذلك عقب انتهاء عيد الأضحى وبالتالي قلة الإقبال على شراء اللحوم ، كذلك انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق مع توافرها أمام المربين . 

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين  220 جنيهًا و225 جنيهًا،  في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.
 وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن اللحوم بالفعل بدأت تشهد استقرارا ف الأسعار أما اللحوم الحية شهدت انخفاضا حوالى 15 جنيهًا.
 وأضاف "أبو صدام " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، أنه يتوقع انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق بعد عيد الأضحى بنسبة تصل ل 20% ، وذلك بعد انخفاض أسعار اللحوم الحية .

أسباب أسعار الماشية

وكشف "نقيب الفلاحين " عن أهم أسباب انخفاض أسعار الماشية بالأسواق ، حيث أن الاستمرار فى الإفراج عن الأعلاف، أدت إلي توافرها وانخفاض أسعارها بالأسواق مما نتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم الحية ، كما أن استيراد وزارة الزراعة لرؤوس ماشية أدت إلي زيادة المعروض فى الأسواق. 
 

وأضاف أن ضعف الإقبال على شراء اللحوم الحمراء والأضاحي هذا العام أدى إلى زيادة المعروض منها وانخفاض أسعارها ، لكن في النهاية سنري ثمار الجهود الحكومية بعد العيد فى خفض سعر اللحوم .

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