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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة عائلية بعين شمس تنتهي بوفاة شخص بسبب الميراث

مشاجرة
مشاجرة

لقي شخص مصرعه اثر وقوع مشاجرة عائلية للخلاف علي الميراث حيث نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين لقيامهما بالتعدى بالضرب على المتوفي، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة صاحب محل مقيم محل البلاغ بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية .

وبسؤال نجله المتوفي مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى وإثنين من أقاربه مقيمان بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى دون إصابات نتج عن ذلك سقوطه أرضاً ووفاته ، تم إستهداف المتهمان وضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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