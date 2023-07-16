الرئيس الكيني يوجه رسالة شكر إلى السيسي لهذا السبب| شاهد

وجه الرئيس الكيني رسالة شكرلـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لرئاسته الفعالة للجنة رؤساء الدول والحكومات، والتي جعلت النيباد يحقق إنجازات رائعة خاصة بأجندة 2063 فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري.

كما أثنى الرئيس الكيني أيضًا، في كلمته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، على نجاح الرئيس السيسي في نجاحه في استضافة قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن هذه القمة عرضت إلى العالم صوتًا أفريقيًا مثمرًا وساهمت في حل أكبر تحدٍ وجدي يواجه الإنسانية وهو التغير المناخي.

ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد».

