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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الغفور تهنئ أحمد صلاح السعدني بمناسبة عيد ميلاده

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور وأحمد صلاح السعدني

هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان أحمد صلاح السعدني بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشاركت صورة تجمعهما معًا، وكتبت: "كل سنة وانت طيب يا سعدونا حبيبي".

وحلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “ صدى الملاعب”، حيث كشفت عن سر رفضها مشاركة نجلها “عمر” كمدير تصوير فى مسلسل “ رشيد ”، والذى خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني.

وقالت ريهام عبد الغفور: "ابني بيشتغل في التصوير هو دارس إخراج وتصوير، لكن لسه مشتغلش في الإخراج، لما جالنا إننا نشتغل مع بعض في "رشيد" أنا حسيت إني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أو تفصلني، خصوصا إن دور "رشيد" كان جريء شوية وكنت حاسة إني ممكن أحرج".

 وأضافت: “لما بشوف نفسي فى أول عشر سنوات من مشواري الفني أشعر أني“ بشعة” من حيث الأداء، مع دخولي مجال التمثيل كان لدي شغف بالعمل فى السينما، لذا قدمت أعمالا غير جيدة”.

وتابعت ريهام عبد الغفور: “والدي لم يكن يقرأ السيناريوهات التى أوافق عليها أو أرفضها، ولكني كنت أستشيره فى بعض الأدوار، وفى إحدى المرات كنت مشغولة وقام بقراءة سيناريو مسلسل شيخ العرب همام بدلاً مني ونصحني بالموافقة”.

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