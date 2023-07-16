عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الكيني: أشكر السيسي على إنجازاته في تحقيق التكامل الاقتصادي بأفريقيا

الرئيس الكيني، ويليام
الرئيس الكيني، ويليام روتو

قال الرئيس الكيني، ويليام روتو، إنّ أفريقيا هي القارة المستقبلية الخضراء، مضيفا:"عازمون على قيادة القارة باعتبارها مساهما لحل المشكلات العالمية، وعلينا أن نتحد لنضع حلولا فعالة وننفذها معا، لمواجهة تحديات القارة السمراء، والنهوض بها على مختلف الأصعدة، اقتصاديا وثقافيا وغيرها".

وأشاد روتو، خلال كلمته في قمة «نيباد» التي تستضيفها كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة "القاهرة الإخبارية"، بجهود الرئيس السيسي في رئاسة لجنة الرؤساء والحكومات بشكل فعال، ساعد «نيباد» على تحقيق إنجازات رائعة خاصة في أجندة 2063، فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري الاقتصادي.

 

الإنسانية

ووجّه الرئيس الكيني، الشكر إلى الرئيس السيسي، لنجاحه في استضافة قمة المناخ COP27، والخاصة بالميثاق المناخي للأمم المتحدة في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي عرضت للعالم صوتا موحدا أفريقيا مثمرا، وساهمت في حل أكبر تحدٍ وجودي يواجه الإنسانية، والمتمثل في التغير المناخي.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي إفريقيا القارة السمراء قمة المناخ الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

مصرع شخصين وإصابة 9 .. ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة

رفض الأهلي.. الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

رئيس الوزراء يناقش حزمة حوافز مقترحة لمشروعات المناطق المركزية للأعمال

200 إصابة.. انتشار "حمى الضنك" بين أهالى العليقات بقنا.. والصحة تعلق

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ