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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنهاء الأزمة داخل السودان يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار

مجلس النواب
مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الترحيب الإقليمي والعربي والإفريقية والدولي بالبيان الختامي الصادر عن «قمة دول جوار السودان» التي عقدت في القاهرة، والذي أكد أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه، ودعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بمثابة دليل قاطع على نجاح هذه القمة وتقدير كبير للدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من اجل التوصل لحلول سلمية للأزمة السودانية.

وطالب "سليم" في تصريحات له، من جميع الأطراف والقوى السودانية الالتزام التام بما جاء من بنود مهمة في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان وتكثيف العمل إقليميا وعربياً وافريقياً ودولياً على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وأكد أن انهاء الأزمة داخل السودان يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية بما يعزز استقرار السودان ويلبّي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.

وقال الدكتور محمد سليم إن مصر نجحت في وضع الأزمة السودانية في بؤرة الاهتمام العالمي وهى ما يتطلب من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة الرؤية المصرية لإنهاء الازمة السودانية لتحقيق الاستقرار والامن داخل السودان والحفاظ علي مقدرات الشعب السوداني مؤكداً أن الكرة الان أصبحت في ملعب الأطراف والقوى السياسية بالسودان الذين يتحتم عليهم تغليب المصالح العليا للسودان والاستجابة الفورية للبيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان.

النواب البرلمان السودان قمة دول جوار السودان عضو مجلس النواب مصر

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