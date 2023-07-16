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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المشدد 15 سنة لـ6 متهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه ببولاق الدكرور

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا لمتهم وغيابيا للآخرين، لاتهامهم بقتل شخص عمدا وإصابة شقيقه، وذلك علي إثر خلافات سابقة بينهم في بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

وكان المستشار طارق حسنين كروم - المحامي العام، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "إسماعيل. ع. م" 29 سنة عامل جبس، "بيتر. ن. ح" 33 سنة، "أحمد. ا. ع" 31 سنة، "أحمد. م. ر" 36 سنة، "محمد. س. ا" 25 سنة، "عبد الحميد. ط. م"25 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وذلك لأنهم في يوم 2022/10/17، استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد. ع. ا"، "أحمد. ع. ا"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، كذلك " تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة على النحو الثابت بالتحقيقات.

وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح، على إثر سبق الخلف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول، وما إن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وما إن ظفروا به حتى حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصدًا من ذلك قتله، إلى أن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

وقال أحد الشهود علي الواقعة في التحريات، أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المجني عليه الثاني والمتهم الأول، حتى حضر الأخير ومرافقيه من المتهمين جميعا إلى حيث علموا بمكان تواجد المجني عليه الثاني، وما إن تقابلوا وإياه فأشهروا أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، كذلك " تجاهه راغبين في التعدي عليه، إلا أنه لاذ بالفرار وترك شقيقه المجني عليه الأول لنجدته من بطش المتهمين الواقع عليه فأشهر عليه المتهم الأول بسلاح أبيض " خنجر " فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة السجن المشدد بولاق الدكرور تكدير الأمن تقرير الصفة التشريحية

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