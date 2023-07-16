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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف جاير اندرسون يحتفل بذكرى مرور 80 عاما على افتتاحه

متحف جير آندرسون
متحف جير آندرسون

 ينظم متحف جاير أندرسون، معرضاً أثرياً أرشيفياً مؤقتاً بمناسبة الاحتفال بمرور ٨٠ عاما على افتتاحه، والذي يوافق ١٧ يوليو من كل عام، تحت عنوان "في ضيافة أندرسون" ، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأرشفة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ومن المقرر افتتاحه غداً الاثنين الموافق ١٧ يوليو و يستمر حتى  يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري.

وأوضحت مرفت عزت مدير عام متحف جاير إندرسون، أن المعرض يضم مجموعة من المقتنيات الشخصية الخاصة بجاير أندرسون منها أدوات الجراحة،  وأدوات الكتابة الخاصة به،  ومجموعة من الصور الشخصية له ولعائلته،  بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق التي تربط بين أندرسون ومنزل الكريتلية منها المكاتبات بينه وبين الحكومة المصرية للحصول على المنزل، واقتراحاته لتحويل المنزل إلى متحف، ووثيقة حصول جاير أندرسون على لقب لواء شرف.

وأضافت أن المتحف ينظم عدد من الورش التعليمية، والفنية منها ورشتي لإعادة التدوير والطباعة على النسيج.
 

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متحف جاير أندرسون جاير أندرسون اندرسون متحف في ضيافة أندرسون

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