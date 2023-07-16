مفاجأة .. الكشف عن تصدعات خطيرة في العلاقة بين بايدن وزيلينسكي

أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، بأن قمة حلف شمال الأطلسي ”الناتو”، في فيلنيوس كشفت عن تصدعات معينة في العلاقات بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يعجبه أن نظيره الأمريكي لم يكن في عجلة من أمره لتسريع انضمام بلاده إلى الناتو".

وأضافت: “أبدى جو بايدن، من جانبه، استياءً خاصاً من سلوك زيلينسكي، لذلك، يلاحظ أن تعليقات الرئيس الأمريكي حول عدم رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو كانت من أوضح تصريحاته حول هذه القضية. وقد لقيوا دعما بين أعضاء التحالف الآخرين، الأمر الذي أثار انزعاج زيلينسكي".

وتابعت: "تم قمع استياء زيلينسكي بسرعة نسبيًا، وبعد لقائه مع بايدن وجهًا لوجه، أشاد بالرئيس الأمريكي”.