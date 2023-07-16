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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم روسي.. اعتراف صادم من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن القوات الروسية تتقدم بنشاط في اتجاه كوبيانسك وتستمر في التقدم نحو أفدييفكا ومارينسكي، مؤكدة وقوع معارك عنيفة.

وكتبت ماليار، عبر “تليجرام”، "في الشرق، تفاقم الوضع إلى حد ما. يتقدم العدو بنشاط في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف لمدة يومين متتاليين. نحن في موقف دفاعي. هناك معارك ضارية".

وأوضحت أن “الجيش الروسي يواصل هجومه في اتجاهات أفديفسكي ومارينسكي، والقتال جار. على الأجنحة الشمالية لباخموت، تحاول القوات الأوكرانية الاحتفاظ بمواقعها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم، بأن قوات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية صدت هجومًا بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم.

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وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن عدة طائرات مسيرة أسقطت ووصف الهجوم بأنه “ضخم وطويل“.

وأضاف رازفوجاييف: “لم تتضرر أي مبان سواء في المدينة أو في منطقة المياه والمدينة الآن هادئة وكل شيء هادئ”.

القوات الروسية كوبيانسك خاركيف الجيش الروسى

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