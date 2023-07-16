انهيار كارثي .. جنرال أمريكي يكشف عن خسارة أوكرانيا لـ الحرب

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن أوكرانيا تخسر الحرب، وقد يطلق رئيسها فولوديمير زيلينسكي، صواريخ على روسيا في حالة يأس.

وأضاف ماكجريجور، "إنهم يعلمون أنهم خسروا. قواتهم تنهار. وماذا يفعل هذا الرجل، زيلينسكي، على الأرجح بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية؟ إنه سيستخدمها".

وأضاف “ليست هناك حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تجر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى صراع مع روسيا”.

واختتم ماكجريجور حديثه قائلاً: "لماذا تمنحه الولايات المتحدة أسلحة على الإطلاق؟.. إنه يائس ويريد جرنا إلى صراع عسكري مع روسيا".