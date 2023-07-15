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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا أشعلت 201 صراع مسلح منذ عام 1945.. تفاصيل

علم أمريكا
علم أمريكا

كشفت أولجا كوفيتيدي، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب أكثر من 200 صراع مسلح عالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقالت كوفيتيدي لوكالة "سبوتنيك" الروسية: “منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة مذنبة بإطلاق 201 من أسوأ النزاعات المسلحة في العالم”.

وأضافت أنه  ثبت أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب مآسي واسعة النطاق في العراق وكوريا الشمالية وفيتنام والخليج العربي وأفغانستان وسوريا ودول أخرى. شهية الولايات المتحدة تكلف العالم غاليًا".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي مؤلف ومنظم نظرية الفوضى العالمية التي أدت إلى أزمة هجرة عالمية جلبت المعاناة لكثير من الناس والمشاكل للعديد من دول العالم".

وأضافت: "بسبب الحروب الأمريكية، المعبر عنها بالحرب القسرية والانقلابات المسلحة، يضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والتجول مع أطفالهم بحثًا عن مأوى وقطعة خبز حول العالم".

وأوضحت أن "الأحداث التي تجري الآن في أوكرانيا هي أيضًا نتيجة للاستراتيجية العسكرية الأمريكية والمواجهة مع روسيا، ويعلم الجميع يمكن أن تنتهي غدا إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك".

ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة تسلح بعناد أوكرانيا، مما يجبر دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو على فعل الشيء ذاته".

الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الولايات المتحدة أسوأ النزاعات المسلحة نزاع

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