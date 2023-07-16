مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية يعدد مزايا تأسيس البنوك الرقمية في مصر

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البنوك الرقمية هي بنوك المستقبل، ويتجه العالم إليها حالياً، حيث بلغت حجم تعاملاتها في عام 2022 وصل إلى 8.2 ترليون دولار، وتزيد تعاملاتها في ظل التوسع في الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي مضيفا أن أكبر بنك رقمي في العالم NU BANK في البرازيل بقيمة سوقية 25 مليار دولار تأسس عام 2013.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البنوك الرقمية تتمتع بمزايا عديدة منها خفض التكلفة والجهد والوقت تقديم منتجات مبتكرة وإبداعية التوسع والانتشار لأكبر شريحة من الناس زيادة الشمول المالي بين الشباب الأكثر إقبالاً على الرقمنة وكذلك تبسيط الإجراءات.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلي أن هناك 6 بنوك مصرية منها بنكان حكوميان تقدمت بطلب للحصول على تراخيص تأسيس بنك رقمي وهي “البنك الأهلي – بنك مصر- بنك الإمارات – بنك أبو ظبي - بنك QNB – بنك ABC - بنك فيصل الإسلامي” موضحا أن قانون البنك المركزى المصرى رقم 194 لسنة 2020 حدد قواعد ترخيص التسجيل البنوك الرقمية والإشراف عليها.

وأكد أن السماح بإنشاء بنوك رقمية في مصر خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية حيث تتيح البنوك الرقمية التعامل معها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس ويحقق الكثير من الفوائد والمكاسب للدولة المصرية وهي تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل استخداماً للنقود إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية سهولة الوصول وضم عملاء جدد.

ونوه بأن البنوك الرقمية فرصة لتدعيم الاحتياطي النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية مقترحا أن يكون رأس المال الخاص بالفروع الرقمية بالعملة الأجنبية "الدولار" وليس بالعملة المحلية، خاصة وأن معظم البنوك العاملة في مصر هى بنوك أجنبية

اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية

وحدد قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية:

- رأس المال لا يقل عن 2 مليار جنيه مدفوع،في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باسثناء (ماعدا) تمويل الشركات الكبرى

- وفي حالة قيام البنوك الرقمية بتمويل الشركات الكبرى لا يقل رأس المال عن 4 مليار جنيه.

- يجب أن يكون أحد المساهمين على الأقل مؤسسة مالية ذات نشاط مماثل بنسبة لا تقل عن 30%.

- تقديم دراسات جدوى مفصلة يضمن تحديد الشرائح المستهدفة المنتجات المخطط لها بمخطط واستيراتيجية الأمن السيبراني البنوك الرقمية ستخضع لإشراف البنك المركزي المصري وتخضع لكافة القواعد والقوانين

الخدمات التي تقدمها البنوك الرقمية

تقدم البنوك الرقمية والتي تتواجد على شبكة المعلومات جميع خدماتها من خلال الإنترنت وتشمل كثير في المعاملات النظام المصرفي الأساسي وهي:

فتح الحساب البنكي جاري

حساب توفير

طرح أوعية ادخارية

السحب النقدي

تمويل أموال والحصول على قروض وتمويلات

دفع فواتير أو مستحقات مالية

تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.