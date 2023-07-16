زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شبه جزيرة ألاسكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب منطقة شبه جزيرة ألاسكا في ساعة مبكرة من صباح الأحد ، وصدر تحذير من تسونامي للمناطق المجاورة لكنه انسحب في وقت لاحق.

سحب نظام الإنذار من تسونامي الأمريكي تحذيرًا كان قد أصدره للمناطق الساحلية في جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

عدلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حجم الزلزال من القراءة الأولية البالغة 7.4 ، وقامت بمراجعة عمق الزلزال إلى 32.6 كم (20.3 ميل) من 9.3 كم في البداية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات على الرغم من أن بعض حسابات تويتر نشرت مقاطع فيديو لصفارات الإنذار من تسونامي وشعرت بهزات قوية.