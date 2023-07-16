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برلمان

رئيس «المصريين الأحرار» يُكلف إسلام أبو يوسف برئاسة لجنة الصحة

الدكتور إسلام أبو
الدكتور إسلام أبو يوسف

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار قرارًا ، بتكليف الدكتور إسلام أبو يوسف برئاسة لجنة الصحة بالحزب.

 قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته

وجاء نص القرار: بعد الإطلاع علي قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته ولائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار؛ تكليف  الدكتور إسلام عبد الوهاب حسن الشهير بـ إسلام أبو يوسف بمهام رئيس لجنة الصحة بالحزب.

جدير بالإشارة أن رئيس لجنة الصحة بالمصريين الأحرار هو أحد أشهر استشاري جراحة العظام والعمود الفقري وخبير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية ونائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق وأحد رواد الاعتماد الدولي للمستشفيات في مصر.

وتخرج الدكتور إسلام ابو يوسف من كلية الطب بجامعة القاهرة وحصل منها على درجة الدكتوراه، كما حصل على دبلوم إدارة الجودة من الجامعة الاميركية، ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة الجودة وسلامة المرضى واستراتيجيات إدارة المخاطر، فضلاً عن تحسين الأداء وإدارة الاستخدام وتطوير مؤشرات الأداء وعمليات تقييم المنشآت وفقاً لمختلف نظم الاعتماد الدولية.

كما أن "أبو يوسف "خلال فترة توليه منصب نائبًا لرئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قاد جهود تطوير برنامج الاعتماد المصري للمنشآت الصحية.

كما يشغل حاليًا الدكتور اسلام ابويوسف منصب استشاري جراحات العمود الفقري بمعهد ناصر وعضو و مدرب بالجمعية الدولية للعمود الفقري AOSPINE.

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