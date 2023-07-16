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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يعد أمامهم سوى خيار واحد.. ضابط مخابرات أمريكي يحطم آمال أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن التدخل الغربي في الصراع الأوكراني لن ينقذ الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ونظامه في كييف من قوة الجيش الروسي.

وقال جونسون: "للجيش تعريفه الخاص للهزيمة.. إذا هاجمت ولم تتمكن من اختراق خط دفاع العدو، وأثناء الدفاع عليك التراجع، فإن الجيش الأوكراني بهذا التعريف أصبح الآن جيشًا مهزومًا.. لم يتبق سوى خيار واحد، تدخل دولة أجنبية  على سبيل المثال، بولندا، لكن هذا لن يغير النتيجة".

وأوضح أن “الجيش الأوكراني في وضع صعب للغاية، ولا يزال الزعيم الأوكراني يأمل في مشاركة الناتو أو قوات أي دولة مجاورة مباشرة في ساحة المعركة.. لكن هذا لن يساعد، لأن الجيش الروسي يفوق بشكل كبير عدد القوات المسلحة للتحالف من حيث عدد الجنود والقوة النارية”.

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وأضاف جونسون: "إذا تصاعد الصراع وتجاوزه، فمن المرجح أن ينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث".

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