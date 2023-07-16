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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعترف: لدينا 3000 جندي يحاربون على أرض أوكرانيا

سوليفان
سوليفان

يصر البيت الأبيض على أنه لن يتم إرسال أي قوات أمريكية إلى الأرض في أوكرانيا على الرغم من أن الرئيس جو بايدن أذن بنشر 3000 جندي.

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا دون إرسال قوات إلى القتال.

وقال سوليفان في مقابلة مع برنامج Meet the Press على قناة NBC: 'سنتخذ خطوات جريئة وجريئة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية'. وكنا نتأكد من ألا ينتهي بنا المطاف في الحرب العالمية الثالثة مع روسيا - بمعنى أن القوات الأمريكية تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا أو في أي مكان آخر.

وكرر قائلاً: 'كل ما يمكنني قوله هو أن الموقف الأمريكي الأساسي في هذا يتلخص في نقطة واحدة واضحة ، وهي - أننا سندعم أوكرانيا دون وجود جنود أمريكيين على الأرض وجنود أمريكيين يقاتلون الجنود الروس'.

'وسيظل ذلك ثابتًا طوال مسار هذا الصراع'.

سأل مضيف قناة إن بي سي تشاك تود سوليفان عن سبب تعامل البيت الأبيض مع أي تهديدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجد بعد أن لم يرد أو يرد على 'الخطوط الحمراء' السابقة الأخرى التي عبرتها الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا.

وأوضح: 'مع تطور الصراع ، تطورت معه طبيعة مساعدتنا لأوكرانيا'.

وأضاف سوليفان: 'لا يمكنني التحدث عما يدور في ذهن الرئيس بوتين'.

أذن الرئيس بايدن يوم الخميس للبنتاغون بإرسال 3000 جندي احتياطي إضافي لتعزيز الأمن الأوروبي أثناء عودته من رحلة إلى الجناح الشرقي لحلف الناتو حيث تعهد بحماية 'كل شبر' من أراضي الناتو.

أصدر البيت الأبيض الأمر بينما اختتم بايدن اجتماعا في هلسنكي مع حلفاء دول الشمال ، بما في ذلك فنلندا ، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي الذي يضم 31 دولة بينما احتدمت حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: 'أقرر بموجب هذا أنه من الضروري زيادة القوات المسلحة النشطة للولايات المتحدة من أجل التنفيذ الفعال لعملية حل الأطلسي في وحول منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية للولايات المتحدة'.

لا يمكن أن تتجاوز الوحدات التي يتم نشرها 3000 وحدة ، ولا يمكن أن يكون أكثر من 450 فردًا أعضاء في الاحتياطي الفردي الجاهز ، وفقًا للأمر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتخذ قادة التحالف خطوات جديدة لتعزيز الترسانة الأوكرانية. بدأت الذخائر العنقودية الأولى التي أذن بها البنتاغون في الوصول إلى أوكرانيا. تقدم فرنسا الآن صواريخ بعيدة المدى ، وأشار بايدن إلى انفتاح محتمل على الولايات المتحدة تقدم بعضها أيضًا.

اتخذت الولايات المتحدة بالفعل خطوات لتعزيز القوات في حالة توسع الحرب الروسية ، حيث أرسلت حوالي 1000 جندي إلى ليتوانيا ، حيث زار بايدن أيضًا هذا الأسبوع.

قبل ساعات ، وقف بايدن جنبًا إلى جنب مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وأكد التزام الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالدفاع المتبادل.

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